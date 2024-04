MLB: Oswaldo Guillén recuerda cuando hizo pagar la "novatada" a Michael Jordan (+Video)

Oswaldo Guillén ha sido uno de los personajes más mediáticos del beisbol venezolano en los últimos meses y no es para menos. El mandamás viene de fulminar una sequía de 37 años sin ganar títulos de los Tiburones de La Guaira, además, guio a los litoralenses al campeonato en la Serie del Caribe 2024.

Es un hombre con amplio conocimiento de la pelota profesional en las Grandes Ligas. Fue jugador en la máxima categoría del beisbol organizado por dieciséis contiendas. Pero su recorrido no se limita solamente al terreno de juego, sino que conoce perfectamente como llevar las riendas de un equipo desde los banquillos.

Su comienzo como el hombre que acaba las malas rachas fue con Medias Blancas de Chicago en el 2005, cuando asumió las riendas del conjunto que viste de blanco y negro para llevarlos a la grandiosa meta de alzar el trofeo de la Serie Mundial.

Oswaldo Guillén y su anécdota con Michael Jodan

"Su Majestad" Michael Jordan es considerado el mejor basquetbolista en la historia de la NBA. Se uniformó con las franquicias de Chicago Bulls y Washington Wizards en su trayectoria por los tabloncillos estadounidenses.

Sin embargo, tras un "aparente retiro" del habilidoso escolta, decidió aventurarse por el beisbol de las Ligas Menores con el equipo Birmingham Barons, sucursal Doble A de los Medias Blancas de Chicago. Su llegada al diamante se trabajó por medio del propietario Jerry Reinsdorf, quien en su momento también era dueño de los Chicago Bulls.

Foto: MLB

La presencia de Jordan en la MiLB fue netamente un atractivo taquillero, pues no llegó a demostrar un nivel apto para las Ligas Mayores. Lo que si dejó su paso por el beisbol fue una jocosa historia con "Ozzy".

En un viaje del equipo, Guillén detuvo el transporte en el que iban para que compraran bebidas alcohólicas (cervezas). "Michael, vayan a comprar cerveza. Luego viene con su caja y nadie supo que era Jordan", dijo Oswaldo.

"Al siguiente día a las siete de la mañana, me llama el dueño y el gerente: '¿Por qué tu paraste el autobús?'. Porque necesitábamos cervezas, si fuesen colocado más no tendríamos que pararnos", comenta.

"Me dicen: 'encima de eso, tienes la hombría de decirle a Michael Jordan que vaya a buscar cervezas'. Eso no lo podrán hacer ustedes, pero yo sí. Soy el capitán de este equipo y no le estoy faltando el respeto a nadie", indicó.

De esa manera se gestó un bonito recuerdo entre un laureado mánager venezolano y el basquetbolista más destacado en todos los tiempos de la NBA.