MLB: Osleivis Basabe: "Estoy listo para lo que venga" (+Declaraciones)

En tan solo ocho días, Osleivis Basabe ha vivido una experiencia única en las Grandes Ligas gracias a los Rays de Tampa Bay. Y es que luego de una situación desafortunada en la que se encuentra envuelto Wander Franco debido a investigaciones por parte de la MLB, el venezolano ha tomado su lugar en el campocorto, una oportunidad que no ha desaprovechado.

El pasado martes, los Rays se enfrentaron a los Rockies de Colorado en el Tropicana Field, un escenario que fue testigo del primer cuadrangular en las Mayores del oriundo de Bobures, que sacó a relucir todo su poder al bate para llevar la pelota a las gradas con las bases llenas.

Tras el compromiso, la periodista Tricia Whitaker entrevistó a Basabe para saber sus primeras impresiones sobre este gran batazo. "Me siento muy bien, gracias a Dios. Estaba esperando un buen lanzamiento para conectarlo, ya que en todo el juego había hecho buenos contactos. No se habían dado los hits, pero traté de dar un buen swing largo y al final fue jonrón", dijo el criollo.

Aunque solo lleva diez días en el dugout del primer equipo, el venezolano ha disfrutado de gran manera su estadía, algo que todavía no tiene una fecha exacta para su regreso a Triple-A. "Pensé que venía solo por un día, pero me dieron la oportunidad de estar un tiempo más y lo estoy disfrutando al máximo. No sé si estaré cinco, diez días, o el resto de la temporada aquí, solo trataré de disfrutar cada día. Estoy listo para lo que venga", afirmó.

Por último, Withaker le preguntó sobre qué hará con esa pelota que se convirtió en grand slam, pues la del primer hit en las Mayores se la dedicó a su abuelo. "Se la guardaré a mi hija para que cuando crezca la tenga con ella", finalizó Basabe.

Si bien no hay nada asegurado, todo parece apuntar que el venezolano podría finalizar su estadía en las Grandes Ligas dentro de poco, ya que el infielder Taylor Walls está cerca de regresar a la actividad tras estar casi un mes en la lista de lesionados por una lesión en el oblicuo.