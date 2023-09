MLB: Orlando Arcia está enfocado en registrar su mejor temporada en las Mayores (+Declaraciones)

La temporada de los Bravos de Atlanta es magnífica por donde se le mire. Todos y cada uno de sus peloteros han sido figuras a lo largo de estos meses, ya que no han dejado de producir para que el equipo registre el mejor récord (90-46) en todas las Mayores. Justamente, uno de esos nombres que brillan con luz propia es Orlando Arcia.

El oriundo de Anaco fue parte esencial en el tercer juego de la serie contra los Dodgers de Los Ángeles, ya que conectó un soberbio cuadrangular de tres carreras para darle el triunfo a su equipo. Además, el día anterior había llegado a los 600 imparables de por vida en las Grandes Ligas.

Y es que en momentos decisivos como ese el venezolano no pierde su concentración. "Siempre salgo enfocado en todos los turnos. Y cuando estoy en una situación así lo que trato es de ayudar al equipo, que es lo que uno quiere al conseguir las victorias", dijo Arcia a los medios de prensa.

Otro detalle no menor es que en la presente campaña ha asumido un rol de titular, lo que le ha dado la oportunidad de superar varios topes personales en su trayectoria de ocho años en las Grandes Ligas. "Cuando se tiene la oportunidad de jugar todos los días, las cosas pueden suceder. Cuando el equipo me dijo que me iba a dar la oportunidad de jugar todos los días me propuse una meta, y gracias a Dios casi lo estoy logrando", aseguró el criollo.

El encuentro del día sábado también sirvió para que Ronald Acuña Jr. conectara el jonrón más poderoso en lo que va de año, pues su conexión tuvo una velocidad de salida de 121.2 mph. Ante esto, Arcia comentó que le pareció "increíble" ese batazo, y que "no hay chances" de que él batee una pelota de esa manera.

Los Bravos de Atlanta están teniendo un año magnífico, incluso muchísimo mejor que los Dodgers, aunque el criollo prefirió no expresarlo de esa manera. "No me gusta decir cosas así, porque a lo mejor los demás equipos lo toman a mal. Lo que uno tiene que ver son los resultados que están saliendo con nosotros, y la verdad dejamos todo eso en las manos de Dios", finalizó.

En lo que va de temporada, Arcia batea para .280/.334/.450 en 115 juegos, con 18 dobles, 17 jonrones, 57 carreras anotadas, 55 impulsadas, y 113 imparables en 404 turnos al bate.