MLB: Omar Vizquel nuevamente es fustigado por reconocido periodista venezolano (+Video)

Para muchos analistas del beisbol de Grandes Ligas la carrera de 24 temporadas de Omar Vizquel tiene méritos suficientes para en algún momento merecer la entronización al Salón de la Fama de Cooperstown.

Pero para otros tantos el caraqueño no califica para la inmortalización con todo y sus 13 Guantes de Oro o los 2.877 imparables conseguidos; uno de los que no está de acuerdo con el posible ascenso al Olimpo es Juan Vené, el único periodista venezolano con derecho a votar por ser parte de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés).

El veterano escritor este martes nuevamente fue enfático en su posición respecto al otrora campocorto de los Indios de Cleveland; en primera instancia Vené fustigó a sus detractores quienes lo señalan de no apoyar a los jugadores nativos, recalcando que fue él quien organizó en su momento la campaña de Luis Aparicio para el sacrosanto recinto, además de que por 15 años apoyó la postulación de David Concepción “porque creía lo merecía”, señaló.

“No voto por Vizquel porque creo no lo merece”, subrayó.

Uno de sus más reiterativos argumentos ha sido que desde su perspectiva, el Guante de Oro es un galardón “sin importancia” y rememoró el caso de Rafael Palmeiro, quien en 1999 con los Rangers de Texas le fue conferido este premio a pesar de que solo jugó 28 encuentros como primera base.

Ante la pregunta sobre si Omar Vizquel carece de las estadísticas como parador en corto, bateador, o si fue un jugador estelar, Vené fijó que “si los números fueran suficientes no haríamos falta más de 400 electores, valdrían los números y ya está (…) no fue el mejor de su época donde hubo mejores shortstops que él, Derek Jeter, Alex Rodríguez, Nomar Garciaparra y Ozzie Smith, hubo mejores que él, no fue malo pero no excelente, no fue un fuera de serie”.

Otro de los factores que influyen en su posición, es la consideración de que Vizquel en Venezuela fue “el niño consentido” que en ocasiones (con fines publicitarios) era puesto en prácticas a “fildear con la mano sin guante y eso no vale nada para el Salón de la Fama, no sirve para ello”.

“No merece Omar Vizquel el Salón de la Fama”.

Caso Andrés Galarraga

Coincidencialmente en 1999 el Gran Gato padeció cáncer, y al parecer en su momento, el exinicialista señaló que Vené cuestionó esa enfermedad.

Al respecto, el periodista aclaró no haber dicho eso, “la historia es diferente. Yo tenía excelente relaciones con varios de los médicos de los Bravos de Atlanta (equipo de Galarraga en ese entonces), en una conversación me dijeron no tenía cáncer, tenía un panzón grande porque se había metido muchos esteroides; publiqué lo que ellos me dijeron, ahora, desde entonces él se ha dedicado a hablar en mi contra y algunos que se hacen pasar por periodistas también. No dije mentiras, solo publiqué lo que me dijeron los médicos de los Bravos, sencillamente”.