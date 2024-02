MLB: ¡No se guarda nada! Mira lo que dice Alex Verdugo sobre Alex Cora (+Detalles)

El nuevo jardinero de Yankees de Nueva York, Alex Verdugo, es de los temas que será más recordados cuando culmine esta agencia libre 2024, luego de ser el principal protagonista al ser el octavo cambio entre estas los “Eternos Rivales” desde 1969 y cambiar drásticamente de uniforme.

El pelotero de 27 años tiene una nueva responsabilidad de demostrar que puede ser uno de los mejores dentro del roster neoyorquino, por lo que su presencia en el terreno de juego puede generar diversos resultados a su nuevo cuerpo técnico.

En estos momentos, se encuentra en los entrenamientos previos al inicio del Spring Training con un cambio de imagen completamente diferente a lo que está acostumbrado. Esto se debe a que ya no lleva barba en su rostro, siendo uno de los motivos más hablados entre los fanáticos.

Asimismo, no ha perdido la oportunidad de declarar ante la prensa lo que ha significado este cambio tan radical en lo personal, ya que no nada más está cambiando de franquicia luego de cuatro años, sino que se muda al que se convirtió en sus máximos rivales.

Por lo tanto, logró mencionar como fue su experiencia con su ex mánager Alex Cora, quien es el actual jefe de los Medias Rojas de Boston. “En cierto modo, Alex Cora fue duro conmigo. Pero no tengo ningún resentimiento hacia él. Es una de las cosas que hacia el final, se nos acabó un poco el camino”, afirmó al periodista de New York Post Sports, Greg Joyce

Sin embargo, sabe que fuera del terreno de juego es otra cosa completamente distinta y todos los problemas que pasaron quedan dentro del campo. “Pero como persona y fuera del béisbol, lo amaba”, resaltó al periodista de New York Post Sports, Greg Joyce

En la zafra de 2023, disputó un total de 142 compromisos, 550 turnos, 81 carreras anotadas, 144 imparables, 37 dobles, cinco triples, 13 jonrones, 54 carreras remolcadas, cinco bases robadas, 45 bases por bolas, 93 ponches y promedio de .264.