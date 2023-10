MLB: Mira lo que dice Mookie Betts sobre el slump de su compañero Freddie Freeman

La serie divisional de la MLB 2023 no ha sido lo que esperaban los fanáticos de Los Ángeles Dodgers hasta el momento. Por segundo juego consecutivo, la ofensiva del equipo ha luchado por encontrar su ritmo, lo que ha llevado al conjunto angelino al borde de la eliminación con un récord de 0-2 en la serie frente a los Diamondbacks. Dos de los jugadores clave en este momento difícil han sido Mookie Betts y Freddie Freeman, quienes no han logrado producir cuando el equipo más los necesita.

Mookie Betts, conocido por su habilidad en el plato y su capacidad para hacer jugadas importantes, junto a Freddie Freeman, han enfrentado un desafío considerable en la serie divisional contra los Diamondbacks de Arizona. Hasta ahora, ambos jugadores han acumulado un combinado de 13-1 en el bateo y no han conseguido hits de extrabases en los dos juegos disputados.

Después de la segunda derrota consecutiva ante los Diamondbacks, Mookie Betts habló sobre el difícil momento en que él y Freddie Freeman están atravesando la serie. En sus propias palabras, Betts expresó: "Tuvimos un par de oportunidades y simplemente no las aprovechamos. Para mí y Freddie, ese es nuestro papel y no lo estamos cumpliendo. Me hago cargo de eso. Solo tenemos que encontrar una manera. No hay excusas".

La dupla Betts-Freeman, que fue excepcional durante la temporada regular, se ha enfrentado a una fuerte oposición en la serie divisional, y su falta de producción en momentos clave ha sido un factor significativo en las derrotas de los Dodgers. El equipo de Los Ángeles ahora se enfrenta a una situación crítica en la serie y tendrá que encontrar soluciones rápidas para evitar una eliminación prematura en los playoffs de la MLB 2023.

Con el liderazgo de Mookie Betts y Freddie Freeman, los Dodgers buscarán revertir la situación en los próximos juegos y demostrarán que son capaces de superar este difícil momento ofensivo para avanzar en los playoffs y perseguir el título de la Serie Mundial.