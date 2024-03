MLB: Mira la cantidad de agentes libres que restan para el 2024

La temporada de las Grandes Ligas está más se acerca a su Opening Day. Con esto, los equipos siguen preparándose en los entrenamientos primaverales, con la finalidad de tener todo listo para el comienzo para el espectáculo deportivo.

Con el pasar del tiempo, la agencia libre sigue tomando protagonismo ante todos los fanáticos del béisbol. Debido a que quedan una cantidad grandes de peloteros sin trabajo y que aún no han pactado un contrato con una organización de la Major League Baseball.,

Está situación, llama la atención tomando en cuenta que hay tanto lanzadores abridores, relevistas y jugadores de posición.

Por si fuera poco, lo más resaltante y una de las cosas más llamativas de esta noticia. Tiene que ver que con que hay jugadores que no han recibido ni siquiera una oferta para jugar la zafra entrante, lo que da a entender que hay varias instituciones que están guardando dinero para el futuro o no se quieren no se quieren pasar del impuesto de lujo.

Lista de jugadores agentes libres

Blake Snell

Jordan Montgomery

JD Martinez

Zack Greinke

Michael Lorenzen

Brandon Belt

Tommy Pham

Adam Duvall

Michael A. Taylor

Johnny Cueto

Evan Longoria

Mike Clevinger

Julio Urias

Sin duda alguna, se espera que la mayoría se nombres que se encuentran en esta lista, puedan encontrar un equipo para antes o días después de comenzar el calendario oficial de Las Mayores.