MLB: Miguel Rojas vuelve a Florida para enfrentar a su antiguo equipo

Los Dodgers de Los Ángeles entran a esta recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas con su boleto casi asegurado para la postemporada y se les avecina una serie fuera de casa de seis partidos, pero los próximos tres encuentros frente a los Marlins tendrán un impacto distinto para un jugador: Miguel Rojas.

El campocorto venezolano, que ve acción en la LVBP con los Tiburones de La Guaira, volverá por primera vez a Miami luego de ser cambiado a Los Ángeles durante la temporada baja. “Va a ser una serie emotiva”, dijo Rojas. “Voy a tener a mucha gente que conozco allí. Estoy deseando que llegue esa serie y volver a jugar en Miami”, al ser preguntado sobre su regreso al LoanDepot Park.

Uno de los favoritos en Miami

Durante su estancia en los Marlins, Rojas se convirtió en uno de los favoritos de la fanaticada y uno de los líderes del camerino al ser uno de los referentes defensivos del equipo. Al ser cambiado a los Dodgers, su rol iba a ser diferente pero la lesión de Gavin Lux lo forzó a tomar la posición titular de campocorto.

Pese a un inicio lento de temporada, "Miggy Ro" ha ido elevando su nivel de juego, especialmente su ofensiva, y tuvo un porcentaje de slugging de .713 durante agosto, el más alto de esta temporada. Pese a que aún debe mejorar su promedio de .225, su trabajo en el campo corto sigue siendo determinante para los Dodgers.

Defensa por encima de la ofensiva

El venezolano de 34 años conoce muy bien sus fortalezas y sabe que sobre él no recae toda la ofensiva del equipo, teniendo a Mookie Betts y Freedie Freeman siguiéndolo en la alineación del equipo angelino. "Sé que no tiene que ser un hit extrabase para impulsar una carrera, pero embasarse para ellos es realmente importante. He estado preocupado por la producción y por llegar a septiembre y octubre, y todo eso. Pero al final del día, todo lo que quiero es ser un turno al bate productivo en la parte baja de la alineación para que ellos hagan lo que han estado haciendo", expresó el oriundo de Los Teques.

Además, Rojas explicó que tiene a dos de los principales candidatos a ganar el premio al Jugador Más Valioso en el comienzo de su alineación y que es importante que logren llegar a las bases para que ellos impulsen las carreras.

Definitivamente, esta serie será emotiva para el campocorto que pasó más de 7 años en el conjunto de Florida y tuvo un gran paso en ese club.