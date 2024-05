MLB: Miguel Rojas podría ser cambiado a este gigante de la Liga Americana (+Video)

Conforme avanza la temporada, es normal que los equipos establezcan poco a poco sus objetivos a corto plazo. Los que se encuentren en buena posición, seguramente analizarán el mercado para buscar piezas que los hagan aún más fuertes; por otro lado, los que no vayan en buen rumbo muy probablemente negocien a sus piezas para adquirir buenos prospectos que los puedan ayudar a mejorar en el futuro.

En el caso de los Medias Rojas de Boston, quienes se encuentran terceros en el Este de la Americana, con récord de 26-24, puede que valga la pena intentar conseguir una pieza no tan costosa que los ayude a intentar luchar por un puesto en el comodín. Justamente, aquí es donde aparece el nombre de Miguel Rojas.

¿Miguel Rojas a Boston?

Rojas, campocorto venezolano de los Dodgers, ha perdido algo de terreno en el equipo californiano. En 2023, fue parte importante del equipo por la lesión de Gavin Lux, quien estaba llamado a ser el shortstop del equipo en un prinicipio.

Este año, con el regreso de Lux y el inesperado cambio de Mookie Betts al campocorto (cambio que ha sido exitoso), el tiempo de juego de Rojas ha disminuido de manera considerable, por lo que un cambio no sería sorpresa para nadie.

Boston ya se ha interesado en el pasado por el oriundo de Los Teques, y este año tendría mucho sentido un movimiento para adquirir al criollo, debido a la lesión sufrida por el campocorto del equipo, Trevor Story, quien no volverá a jugar por lo que resta del año.

Además, el precio a pagar por Rojas no sería tan alto, ya que seguramente solo haría falta dar un prospecto que no esté tan altamente considerado por la organización, como ocurrió en su momento cuando Rojas pasó de Miami a Los Ángeles. Aunque no hay nada seguro, no es una posibilidad que se deba descartar.