MLB: Martín Pérez tiene un nuevo rol en los Rangers de Texas

Los Rangers de Texas tuvieron que enviar al bullpen al venezolano Martín Pérez, quien tiene un nuevo rol en el equipo, tras la llegada de Max Scherzer y Jordan Montgomery, y cuentan con seis titulares en este momento, aunque Nathan Eovaldi está en la lista de lesionados.

El zurdo no tuvo un buen mes de julio, el peor de esta temporada, y en sus dos actuaciones de agosto se ha mostrado sólido, tiene un solo imparable permitido y dos ponches en tres episodios de labor. Asimismo, ha hecho el trabajo que se le pide: lanzar strikes y terminar el juego.

“El de Las Matas” ya ha fungido el rol de relevista en otras temporadas. En 32 compromisos, ha recibido 50 hits, cinco cuadrangulares, 31 carreras. Asimismo, ha otorgado 22 bases por bolas y registra 42 abanicados.

A pesar de que sus números no son los mejores desde el bullpen, para el mánager Bruce Bochy es más confiable contar con Pérez en los innings final y de esta forma recupere su nivel en la lomita. No obstante, los Rangers de Texas cuentan con seis abridores, por lo que el traslado del venezolano suena lógico.

“Quieren ganar; Quiero ganar”, dijo Pérez el martes. “Donde sea que me pongan, haré el trabajo que me pidan y controlaré las cosas que puedo controlar. Vengo al parque todos los días a competir, me preparo y esperaré el momento”.

Durante esta temporada, el criollo tiene marca de 8-4 con efectividad de 4.85 y 71 ponches en 22 apariciones, demostrando que no ha sido el mismo de la campaña anterior, la cual fue la mejor para el serpentinero en las Grandes Ligas.