MLB: Martín Pérez define su futuro con los White Sox

Suscríbete a nuestros canales

Martín Pérez terminó saludable la temporada 2025 de Grandes Ligas y pensando en el próximo año, tomó importante decisión con su contrato con los Medias Blancas de Chicago. El zurdo criollo buscará regularidad en lo que será su campaña número 15 en el mejor beisbol del mundo.

Martín Pérez buscará una nueva oportunidad para 2026

El pasado 4 de noviembre, la organización de Chicago informó que el lanzador zurdo decidió rechazar su parte de la opción mutua de $10 millones para 2026, por lo que recibirá una indemnización de $1.5 millones y volverá a la agencia libre. El venezolano, que cumplirá 35 años en abril, prácticamente perdió la temporada pasada tras firmar con este equipo en enero por $5 millones garantizados. Solo pudo abrir cuatro juegos antes de sufrir una inflamación en el codo que lo mantuvo fuera hasta agosto, cerrando el año con efectividad de 3.54 en 56 entradas.

Aunque su campaña fue discreta y sus porcentajes de ponches (19.3%) y boletos (9.6%) no destacaron, Pérez terminó la temporada saludable. Su decisión de rechazar la opción puede responder a que anticipaba que el club haría lo mismo, evitando así una situación incómoda. Ahora buscará un nuevo contrato en el mercado, posiblemente como relevista experimentado para 2026.

En 11 juegos, Martín Pérez dejó marca de 1-6, con efectividad de 3.54, 1.11 de WHIP y 44 ponches. Cabe destacar que, "El De Las Matas" de por vida es un lanzador con 91 victorias, 93 derrotas, 4.41 de ERA y 1.153 chocolates.