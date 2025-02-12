MLB: Marlins ascienden a este mánager venezolano hasta Doble A (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Marlins de Miami anunciaron el ascenso del coach venezolano Nelson Prada, a manager de su sucursal AA, los Pensacola Blue Wahoos. Esta promoción es un reflejo del éxito y la experiencia que Prada ha demostrado a lo largo de su carrera en el beisbol organizado.

Récord como mánager

Nelson Prada ha tenido una carrera destacada en el besisbol, comenzando como manager en la filial de la Liga de la Costa de Golfo en 2005 de los Mellizos de Minnesota. Desde entonces, ha dirigido varias sucursales de organizaciones como los Phillies de Philadelphia, Mellizos y actualmente los Marlins de Miami. Recientemente alcanzó las 700 victorias en las Ligas Menores lo coloca como uno de los técnicos venezolanos más exitosos en el sistema de desarrollo de Grandes Ligas.

En su historial como dirigente, Prada obstenta marca de 718-722, con más de 1000 juegos dirigidos entre la rookie y Clase A.

En la temporada 2024, Prada guio a los Jupiter Hammerheads a su primer título en la Liga del Estado de la Florida, lo que consolidó su reputación como un líder efectivo y estratega brillante. Su ascenso a manager de los Blue Wahoos es una continuación de su crecimiento dentro de la organización de los Marlins.

En Venezuela,Prada ha sido el coach de tercera base de los Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y ha dirigido a la selección española de beisbol, llevándola a su primer campeonato del Campeonato Europeo de Béisbol en 68 años en 2023.

Staff

En su nuevo rol, Nelson Prada contará con un equipo técnico sólido, incluyendo al ex lanzador de Grandes Ligas Jerad Eickhoff como coach de pitcheo, Jason Krizan (bateo), Jay Weaver y Ruben Someillan (defensivo), Adam Sparks (Trainer), Brandon Remalia (Trainer), Britton Barthold (video) y Alexandra Fletcher (clubhouse).