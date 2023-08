MLB: Luis Robert Jr. reinó en el Wrigley Field con dantesco cuadrangular

Los encuentros entre equipos de una misma ciudad o estado suelen ser muchos más atractivos, ya que los fanáticos se unen para que el encuentro sea cada vez más disputado y el vivo ejemplo fue en la noche del martes cuando se enfrentaron Cachorros de Chicago y Medias Blancas de Chicago.

Ambas novenas hacen vida en la "Ciudad de los Vientos" aunque, en esta oportunidad se vieron las caras en el Wrigley Field, hogar del conjunto osezno y el cual desató una rivalidad o enfrentamiento entre Luis Robert Jr. y los seguidos de los Cachorros, aunque de la mejor manera posible.

El cubano recibió innumerables abucheos y señalaciones, aunque el poderoso bateador los silenció después conectar un gigantesco cuadrangular que recorrió los más de 400 pies y que de alguna u otra forma, guio el camino de los Medias Blancas de Chicago.

Siempre disfrutas jugar en un público así y un estadio lleno. El ambiente en esta rivalidad siempre es evidente y los aficionados empezaron a burlarse y abuchear tras mi swing en blanco. Sin embargo, no me gustó para nada y por eso cuando le di a la bola, hice eso”, comentó el pelotero cubano.

Luego de mandar la bola a las gradas del jardín izquierdo del Wrigley Field, Robert Jr. desató la euforia en los seguidores de los patiblancos y en cuanto a los de los Cachorros, siguieron señalando al pelotero.

Asimismo, su compañero de equipo como lo es Elvis Andrus también aplaudió lo hecho por el cubano, ya que eso habla muy bien de lo comprometido que está con la organización y reiteró la pasión que transmitió.

“Eso se llama pasión, los aficionados estaban diciendo cosas chistosas y esa es la manera de demostrarles quién fue el jefe. Siempre me gusta ver a los jugadores con pasión. A algunas personas no le gusta, pero a mí me encanta porque es parte del juego y fue en el momento correcto”, mencionó Elvis Andrus

De esta manera, la rivalidad de Chicago sigue creciendo y los jugadores de ambos equipos también entran de lleno en el partido para hacerles saber a los fanáticos quienes son los reyes del show.