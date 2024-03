MLB: Los Yankees pasaron este susto con Gleyber Torres y Juan Soto

La organización de los Yankees de Nueva York cosecha un comienzo inmejorable de temporada, luego de ganar su segundo compromiso de forma consecutiva, con un marcador de siete carreras a una y como visitante en la casa de uno de sus máximos rivales, como es el caso de los Astros de Houston.

Los dirigidos por Aaron Boone, han podido cumplir con esas expectativas ofensivas que se han generado durante la temporada, luego de fabricar 12 carreras en estos dos primeros juegos del calendario. Donde cada una de los jugadores se reparten el protagonismo en momentos claves.

Sin embargo, el pasado viernes 29 de marzo, tanto cuerpo técnico como fanáticos, pasaron un verdadero susto con el venezolano y segunda base, Gleyber Torres y su compañero dominicano y jardinero, Juan Soto.

El camarero criollo de 26 años fue golpeado fuertemente en uno de sus pulgares en la parte alta de la séptima entrada, lo que generó alta preocupación, ya que abandonó el compromiso por precaución. Para la suerte de los “Bombarderos” las radiografías no arrojaron nada negativo.

“No podía lanzar muy bien la pelota, así que no quería perder el tiempo con eso. Simplemente traté de tomar la mejor decisión para el equipo", afirmó Torres a MLB.

Por su parte, en lo que respecta a Soto, se torció el tobillo en la tercera entrada al correr por una jugada hacia la tercera base. A pesar de esto, el cuerpo médico lo atendió y no salió del juego. “Definitivamente en el momento me dolió, pero a medida que avanza el juego, me sentí mejor”, destacó Soto a MLB.

Estas son grandes noticias para el conjunto neoyorquino, quienes en estos momentos no cuentan con la presencia de DJ LeMahieu y Gerrit Cole por lesión, siendo este uno de los principales problemas de esta institución en los últimos años.