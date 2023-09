MLB: Jesús Luzardo destaca la actuación de los Marlins en la serie contra los Bravos (+Declaraciones)

Lo que parecía ser una serie pareja en todos los sentidos terminó siendo una barrida total. Y es que los Marlins de Miami no le dieron respiro a los Bravos de Atlanta desde el pasado viernes, pero en especial este domingo, cuando Jesús Luzardo hizo los deberes para quedarse con un gran triunfo.

Tras el compromiso que finalizó 16-2, el lanzador zurdo atendió a los medios de prensa para hablar sobre su salida en la que no permitió carreras en seis episodios. "Siento que tuvimos un gran juego. Me enfoqué en las debilidades de los bateadores y aposté por mis fortalezas, con lanzamientos en la zona y tratando de usar todo mi repertorio para estar arriba en la cuenta. Creo que todo eso me ayudó hoy", dijo.

Luzardo regresó a la acción luego de una de sus peores aperturas de la temporada, cuando cargó con una dura derrota ante los Cerveceros de Milwaukee donde permitió 10 imparables y seis carreras. "Luego de ese juego me sentí mi peor versión del año. Por eso quería regresar a la acción para poder demostrar mi mejor faceta al equipo, especialmente tras ganar los dos primeros juegos a los Bravos y así concretar la barrida", confesó.

El criollo también aprovechó para dar su balance sobre la serie ante los Bravos, asegurando que el equipo tiene con qué para pelear por un puesto en los Playoffs. "Obviamente somos un gran equipo, porque tenemos buenos lanzadores y bateadores que están en un excelente nivel en estos momentos. Siento que en esta serie dimos mucha pelea. En los primeros dos juegos ellos vinieron de atrás, pero nosotros respondimos también. Este equipo no se da por vencido y tiene con qué pelear", comentó.

Durante la jornada de este domingo, la ofensiva de los Marlins se ensañó contra los lanzadores rivales, provocando que los innings se alargaran más de la cuenta. Ante esto, Luzardo explicó que disfruta esos momentos, solo que a su manera: "Trato de no ver mucho cuando el equipo está a la ofensiva, obviamente me gustan esos momentos, pero trato de estar encerrado por mi plan de juego. Me encantan esos innings largos para nosotros, solo que intento estar lo más ligero posible".

Con esta actuación el lanzador llegó a 30 aperturas en la presente temporada (récord de 10-9), una cifra inédita para su corta y prometedora carrera en las Grandes Ligas. "Son bastantes juegos, creo que en mi carrera nunca había llegado a esa cifra. Han sido muchos altibajos en los inicios de mi carrera. Siempre trato de estar lo más saludable posible y en esta temporada he descubierto algo que sirve para mi, solo que ahora debo encontrar esa fórmula para mantenerme sano durante todo el año", finalizó.