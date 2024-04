MLB: Gerrit Cole cumple un rol fundamental en Yankees mientras se recupera (+Video)

La actualidad en el beisbol de las Grandes Ligas resulta cruel para los lanzadores. La lista de lesionados aumenta cada vez más, desde que arrancó la campaña del 2024 ha aumentado la cantidad de serpentineros con molestias en sus codos. Una parte de los aficionados, jugadores y staff técnico culpan al reloj de lanzamiento. Sin embargo, no es algo comprobado científicamente.

Uno de los casos más preocupantes para la Gran Carpa es el de Gerrit Cole, AS de rotación de los Yankees de Nueva York y en un escenario normal, es considerado el mejor pitcher de todo el sistema.

Se ha perdido todo lo que ha transcurrido de zafra debido a dolencias en el codo de su brazo de lanzar, lo que en su momento encendió las alarmas por la posibilidad de tener que someterse a una cirugía Tommy John. Sin embargo, solo ha quedado en eso: molestias.

Por esa razón, Cole tiene como fecha estimada de regreso el 28 de mayo, por lo que todavía falta más de un mes para que eso se haga realidad. Mientras logra recuperarse, Gerrit reúne toda su jerarquía, experiencia, liderazgo y sabiduría para impartir conocimientos al resto de sus compañeros lanzadores, de esa manera colabora con su equipo de alguna manera.

"Disfruto compartir la bendición", confesó Cole, según el portal web The Athletic. "Compartir la gran cantidad de información que me han brindado y me gusta ver a mis compañeros de equipo triunfar".

Desde un rol como de 'consejero', el derecho de 33 años de edad asume un nuevo rol dentro de la franquicia neoyorquina. Uno de los que más ayuda ha recibido por parte del estelar abridor es Marcus Stroman, quien recibió un informe detallado sobre sus actuaciones en las sesiones de bullpen, durante el Spring Training.

"Stroman dijo que tomó su teléfono y encontró una grata sorpresa: un “texto largo” de Cole con “su evaluación” de cómo se desempeñó", informa la página web. "Cada vez que tenemos un juego, tenemos dos horas y media que debemos concentrar y ojalá estemos haciendo algo para contribuir a eso", dijo.

"Es increíble cuando tienes al mejor lanzador del béisbol sirviendo como tu hombre publicitario y entrenador cuando regresas al dugout", reconoció Marcus.

Por lo tanto, en medio de una complicada recuperación luego de sufrir molestias en el codo, puede gozar de su trayectoria como pelotero para extender los conocimientos del resto de sus pitchers.