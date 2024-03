MLB: ¡Experiencia pura! ¿Quién es el jugador más longevo de la temporada 2024?

Tan solo algunos días nos separan del Opening Day en el beisbol de las Grandes Ligas y ya las organizaciones tienen prácticamente todo listo para arrancar la alargada campaña de la pelota norteamericana. Se podría decir que los nuevos prospectos son los dueños de negocio, pero varios son los experimentados que buscan dar lo mejor para sus equipos.

Como suele ser rutinario en cada previa de una contienda de la Gran Carpa, es necesario recordar quién será el pelotero más longevo (viejo) en jugar la temporada de beisbol. En el 2023 fue el serpentinero de los Piratas de Pittsburgh, Rich Hill, pero ahora el relevo lo ha tomado otro reconocido.

Nelson Cruz y Adam Wainwright eran los otros dos toleteros veteranos que completaban el podio de los jugadores con mayor edad en Las Mayores. Pero Wainwright ha anunciado su retiro, mientras que Cruz no está vinculado a ninguna franquicia.

¿Quién es el jugador más viejo de MLB para la temporada 2024?

El que resulta, actualmente, como el más viejo de las Grandes Ligas es Justin Verlander. El ganador del premio Cy Young por votación unánime en el 2011, tiene 41 años de edad y es perseguido de cerca solo por Jesse Chávez (Medias Blancas) y Joey Votto (Toronto).

Verlander comenzará la ronda regular en la lista de lesionados por molestias en su hombro derecho, pero el viernes 8 de marzo realizó una sesión de lanzamientos realmente positiva, dicho por el mismo mánager de los Astros de Houston, Joe Espada. Además, Justin estuvo emocionado por rozar las 92 millas por hora.

No ha podido participar en ningún compromiso del Spring Training, luego de haberse reportado con dos semanas de retraso a causa del mismo dolor en el hombro de su brazo de lanzar. Se espera que Justin Verlander no pierda mucho tiempo de la campaña, pero no estará listo para el día inaugural.

Durante la mañana de este domingo, 10 de marzo, estuvo lanzando algunas pelotas y fue recibido por el receptor de bullpen venezolano Javier Bracamonte.