MLB: Esto dice Juan Soto sobre la posible llegada de Blake Snell a Yankees (+Video)

Esta temporada 2024 de las Grandes Ligas puede ser un antes y un después en lo que tiene que ver con la historia reciente de los Yankees de Nueva York. Al tener en sus filas a un jugador de la calidad del jardinero dominicano, Juan Soto, quien llegó a la organización a través de un mega cambio, pero puede tornarse más positiva con la llegada del lanzador ganador del Cy Young 2023 por la liga nacional, Blake Snell.

El joven estrella de 25 años ha causado un impacto significativo desde su llegada a la organización neoyorquina, quienes saben el talento que tiene desde la parte ofensiva y defensiva dentro del terreno de juego. Además, de hacer una de las mejores duplas en la actualidad al lado de Aaron Judge.

En esta oportunidad, el dominicano habló con el New York Post, sobre la posibilidad que hay de reunirse con su ex compañero en San Diego y tener a dos ganadores del Cy Young juntos. “Sería increíble tener dos ganadores del Cy Young seguidos, sería fantástico. Snell es un gran tipo, un gran jugador. Cualquier ayuda que podamos conseguir me encantaría”, afirmó

Asimismo, sabe el temperamento que tiene el lanzador de 31 años dentro de un vestuario profesional y lo que podría representar. “Es un gran tipo, es un gran tipo. Siempre está ahí, animando a sus compañeros. Él también es un tipo divertido. Es genial en la casa club”, destacó.

Por último, entiende que su llegada puede mejorar mucho el roster actual y tener más posibilidades de ganar, sumado a los beneficios que puede traer para ambas partes. “Sé que si viene, ayudará mucho al equipo. Siempre es genial tener un gran talento en el equipo. Yo nunca diría que no. Así que creo que es una gran opción para él”, finalizó.

El zurdo agente libre ganó 12 juegos en 180 innings, 234 ponches y obtuvo una efectividad de 2.25. Esto refleja que puede liderar u ocupar otro puesto principal en cada una de las rotaciones del juego.