MLB: Estas son las victorias en postemporada en los últimos años de cada uno de los equipos clasificados (+Datos)

Los Astros de Houston, los Filis de Filadelfia y los Rangers de Texas son los equipos con más victorias en postemporada en los últimos 10 años de entre los cuatro equipos clasificados a las Series divisionales, según datos de la Major League Baseball.

Los Astros encabezan la lista con 59 victorias, seguidos de los Filis con 29 y los Rangers con 7. Los Cascabeles de Arizona son el cuarto equipo con más victorias, con 6.

Los Astros han sido uno de los equipos más dominantes en la postemporada en los últimos años, ganando la Serie Mundial en 2017 y 2022, Además de llegar a la ultima serie en 2019 y 2021.

Los Filis, por su parte, Fueron derrotados por los Yankees en 2009 en seis encuentros en la Serie Mundial y desde 2008 no se hacen el titulo en Gran Carpa. Rangers no alcanzan la serie Mundial desde 2011 cuando cayeron ante Cardenales de San Luis y Arizona no ha vuelto a una serie mundial desde aquella conseguida en 2001 ante Yankees de Nueva York.

Astros y Rangers se juegan mañana el primer enfrentamiento de la Serie Divisional de la Liga Americana en las Grandes Ligas, Filis Y Cascabeles inician su serie por el banderín de la Liga Nacional el día lunes.