MLB: El dilema de los Mets, Pete Alonso ¿Se va o se queda?

Los Mets de Nueva York atraviesan una temporada que puede calificarse de fracaso, con una de las nomina más altas de toda las Grandes Ligas, están prácticamente sin opción de avanzar a la siguiente fase, ubicándose a 27.5 juegos del primer lugar de división este de la Liga Nacional y 9.5 por detrás de los puestos de comodín.

Luego de desprenderse de Max Scherzer y Justin Verlander, dos de sus estelares lanzadores en la fecha limite de cambios, surge la siguiente interrogante ¿Qué hacer con Pete Alonso? El inicialista se convertirá en agente libre al finalizar la temporada 2024 y sería una pieza de cambio apetecible para muchos conjuntos en la pausa invernal, adicionalmente, los metropolitanos podrían hacerse de prospectos de cra a iniciar una reconstrucción y bajar el alto costo de su plantilla.

Ambas partes también han estado discutiendo una posible extensión pero de momento no hubo acuerdo, la primera oferta que realizó la franquicia no fue suficiente para que el "oso polar" decidiera no embarcarse en la agencia libre, aunque aún queda mucho tiempo para seguir discutiendo y según informaron, por ahora no hay apuro.

Desde su debut en las mayores, Alonso de 28 años ha disparado más de 30 cuadrangulares en cuatro de sus cinco temporadas, no alcanzando la cifra en 2020, una temporada que se vio acortada por la pandemia, es por eso, que la idea del jugador es obtener un acuerdo que le genere un monto que lo ubica entre los inicialistas mejores pagos de la liga. La lista la lidera Miguel Cabrera con 31 millones al año y le sigue Freddie Freeman con 27.

Para el equipo de la gran manzana es un hecho que comenzarán una restructuración a partir de la próxima zafra, solo resta esperar si Pete es parte de ella o su futuro está en otra organización.