MLB: Max Scherzer bendice su salida y la de Justin Verlander de los Mets

Max Scherzer y Justin Verlander comenzaron la temporada 2023 del beisbol de las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York y debido a sus respectivo status, ambos estaban llamados a conformar una rotación de ensueño con un equipo que lució en el papel como favorito.

Sin embargo, innumerables lesiones, incluyendo una de Verlander y los malos resultados, llevaron a la directiva de los de Queens a convertirse en un equipo vendedor antes de la fecha límite de cambios para buscar un mejor futuro para la organización.

Debido a esto, enviaron a Max Scherzer a los Rangers de Texas por Luisangel Acuña Jr. y a Verlander a los Astros de Houston por varios de sus mejores prospectos, dos movimientos que ocasionaron un bombazo en Las Mayores.

A pesar de esto, Scherzer no mostró molestia alguna por cambiar de aires, sino que más bien bendijo su cambio y el de su ex compañero, ya que sabe que ambos están en un mejor lugar y no en un dugout sin espíritu ganador.

Ahora, los dos mejores lanzadores de la última década y futuros integrantes del Salón de la Fama, son rivales en la División Oeste de la Liga Americana y tienen todo el talento posible para enfrentar en una Serie de Campeonato por el título de la Liga Americana.