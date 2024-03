MLB: ¡Efecto Serie del Caribe! Marlins adoptará esta costumbre latina para la temporada 2024

La Serie del Caribe 2024, que terminó con los Tiburones de La Guaira como campeones del torneo tras derrotar a los Tigres del Licey en la final, fue una de las más exitosas de la historia y sirvió para confirmar que Miami debería ser una sede habitual del evento.

De las cosas más significativas que tuvo la sexagésima sexta edición de la competición de clubes más importante del beisbol latinoamericano fue la presencia de la infinidad de instrumentos musicales dentro del estadio por parte de los aficionados de las escuadras.

Sobre todo los adeptos a las organizaciones de Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana fueron los que hicieron más ruido con tambores, panderetas, charrascas, maracas y demás artefactos melódicos.

En vista de lo exitoso que fueron las actividades y lo animado que estuvo el público con los sonidos, los Marlins de Miami determinaron este jueves que dejarían ingresar cualquier tipo de instrumentos musicales a todos los encuentros que juegue el equipo como local en el loanDepot Park. No obstante, aclararon que la regla no aplicaba para herramientas que no tengan un fin rítmico en su construcción, tales como ollas, sartenes y demás elementos.