MLB: Donovan Solano vivió su mejor noche con Mellizos de Minnesota

Meliizos de Minnesota sigue afianzándose en lo más alto de la División Central de la Liga Americana y este sábado se llevaron una importante victoria ante los Rangers de Texas en entradas extras nueve carreras por siete.

Dicho encuentro fue liderado por un Donovan Solano que respondió de manera categórica a nivel ofensivo, tanto así que esta ha sido su mejor actuación en lo que va de temporada con el conjunto de Rocco Baldelli.

El colombiano conectó cuatro imparables en cinco turnos, igualando su tope máximo de este renglón. Además de esto, también conectó un cuadrangular e impulsó un trío de carreras.

"He trabajado mucho en mi rutina. Sólo estoy tratando de batear la pelota con más fuerza. Cuando conecté el jonrón, no esperaba que fuera tan lejos y me sorprendió que llegara al segundo piso", comentó Donovan Solano a Las Mayores.

Solano ha aprovechado al máximo las oportunidades que le ha brindado el estratega de los Mellizos, tanto así que va encaminado a tener su primera temporada de 100 o más imparables en el beisbol de las Grandes Ligas.

Estas actuaciones han servido para que el mismo Baldelli, tenga la oportunidad de transmitir mensajes positivos con respecto a lo que ha aportado el colombiano y lo que hizo en la noche del sábado.

"Estuvo increíble hoy. Ha estado bateando todo el año y esta noche fue más de lo mismo que hemos visto de él. Realmente me ha estado impresionado desde el primer día", finalizó el estratega.

Solano acumula ahora 98 imparables, entre ellos 24 dobles, cinco cuadrangulares y ha sumado hasta ahora 33 imparables. Además de esto, mantiene su promedio ofensivo en .296 en 116 encuentros disputados.