MLB: ¿Cuándo fue la última vez que Pablo Sandoval jugó en Ligas Menores?

Si hay una cosa segura a pocos días de arrancar la temporada 2024 de las Grandes Ligas, es que Pablo Sandoval no tiene pensado retirarse. Su futuro está en manos de los Gigantes de San Francisco, quienes luego del juego de este martes van a decidir si se mantendrá con ellos, si lo dejarán en libertad, o si continuará en Ligas Menores.

El regreso del Panda al conjunto de la Bahía sorprendió a más de uno en este inicio de año, pero mejor aun fue la forma física y las ganas de trabajar con las que llegó al Spring Training. Esa determinación y ánimos de seguir jugando beisbol llevaron a la gerencia de la organización a brindarle esta oportunidad.

Sin embargo, la falta de ritmo y de competitividad le pasaron factura. El carabobeño no pudo deslumbrar en los juegos de exhibición y dejó registrado sus números más fríos de por vida en dichas instancias. De ahí a que el staff técnico tenga sus dudas sobre su posible o no continuidad con ellos.

A falta del encuentro de este martes, Sandoval solo ha conectado seis imparables en 26 turnos al bate, con dos carreras impulsadas, dos anotadas, dos bases por bolas, 13 ponches y .541 de OPS.

La última experiencia de Pablo Sandoval en Ligas Menores

En caso de no hacer equipo para el inicio de la campaña 2024, Pablo Sandoval tiene definido su futuro. Y es que si los Gigantes de San Francisco optan por enviarlo a Ligas Menores, él no tendrá ningún inconveniente para reportarse con River Cats en Sacramento. El retiro no pasa por su mente.

Para recordar la última experiencia del Panda por Ligas Menores habría que retroceder hasta la temporada 2017. En aquel año tuvo la posibilidad de jugar con las Medias Rojas de Boston y el propio conjunto de la Bahía. De hecho, lo hizo tanto en sus respectivas sucursales Triple-A como en las Mayores.

Por una parte, con River Cats solo participó en nueve juegos en los que conectó seis indiscutibles en 29 visitas al plato, con un doble, un jonrón, tres carreras impulsadas y cuatro anotadas. A su vez, con Pawtucket Red Sox bateó 17 imparables en 20 encuentros, con tres dobles, un vuelacercas, cuatro remolcadas y siete anotadas.

Vale añadir que previo a esa experiencia también tuvo una breve pasantía en 2013. En aquel entonces jugó dos partidos con la sucursal Clase A+ de San Francisco, aportando cuatro inatrapables en seis turnos al bate, con par de cuadrangulares, dos anotadas y dos impulsadas.