MLB: Claves de las series de postemporada en la Liga Americana

El miércoles 4 de octubre finalizaron las series por el comodín de la Liga Nacional y Americana, por consiguiente, se definieron todos los equipos que estarán jugando en las Series Divisionales.

Astros de Houston vs Mellizos de Minnesota

Los Mellizos de Minnesota visitarán el Minute Maid Park para iniciar una serie frente a los campeones defensores del título del Clásico de Otoño que podría ser consagratoria para un conjunto que pide desesperadamente obtener resultados positivos. Dejaron en el camino, por la vía de la barrida, a los Azulejos de Toronto en el wild card y fue la primera vez desde 2002 que logran salir victoriosos en una eliminatoria de postemporada, un dato que habla del bajo nivel mostrado por el club en el siglo XXI.

Por su parte, los Astros de Houston, luego de una campaña 2022 plagada de éxitos, en la que terminaron conquistando la tierra prometida, completaron una fase regular 2023 bastante inconsistente, tanto que se consagraron campeones de la División Oeste de la Liga Americana en el último partido del calendario, luego de que ese lugar fuera dominado por los Rangers de Texas durante 159 días de la zafra. El récord de 90-72 con el que ingresaron a los playoffs fue el más bajo en términos de victorias de los siete años más recientes de la organización.

El campocorto boricua Carlos Correa será una de las claves para la novena minesotana. El pelotero de 29 años pasó los primeros siete años de su carrera en la franquicia de Houston y fue una de las principales figuras para la consecución de la Serie Mundial de los "Stros" en 2017.

Ahora, por primera vez en su trayectoria, se instalará en una Serie Divisional de la Gran Carpa con otro uniforme que no sea el de "la H". Aunque el puertorriqueño no ha sido muy efectivo en los ocho encuentros que ha disputado en contra de su antigua escuadra (.103/.156/.138), destacó como uno de los peloteros más importantes de los Mellizos en los dos primeros juegos de octubre del presente año, tanto ofensiva como defensivamente.

La motivación con la que cuenta Correa y, en general, la plantilla de los campeones de la División Central del Joven Circuito es boyante, un aspecto vital para cualquier grupo que desee alcanzar los máximos honores en una temporada. “Les digo a todos que esto me recuerda a los Astros del 2015. Estamos construyendo algo especial”; dijo el parador en corto de los "Twinkies" luego de trascender de la serie del comodín.

La serie particular entre ellos en 2023 se la llevaron los dirigidos por Rocco Baldelli por 4 victorias a 2, no obstante, no se puede comparar, en lo absoluto, el cambio de nivel y de intensidad que hay de la fase regular a la postemporada de las Mayores.

Rangers de Texas vs Orioles de Baltimore

En la segunda llave de la Liga Americana se verán las caras dos de los equipos que sorprendieron al mundo del beisbol en la actual campaña. Ambos exhibieron unos sobresalientes rendimientos tras iniciar el año siendo de los menos favoritos para llegar a postemporada.

Los Orioles de Baltimore se coronaron campeones de la División Este del Joven Circuito con un balance de victorias de 101-61, quedando por encima de gigantes como Yankees de Nueva York o Medias Rojas de Boston, los cuales ni siquiera fueron capaces de trascender al wild card. Lo sorprendente del caso es que, apoyándose en una extraordinaria labor del estratega Brandon Hyde, la segunda nómina más barata de las Grandes Ligas se hizo con el mejor registro de su tabla de posiciones y, ahora, figuran como uno de las candidatas a llegar, al menos, a la Serie de Campeonato.

El joven equipo que tiene en su plantilla al favorito para levantar el premio al Novato del Año -Gunnar Hendeson- presumió de la quinta mejor efectividad conjunta de la Liga Americana (3.89) y, a su vez, acumuló el sexto mejor promedio de bateo (.255); dos estadísticas que ilustran de gran manera el buen desempeño mostrado por el conjunto a lo largo de más de seis meses de campaña.

Los Rangers de Texas, por otro lado, llegarán a la eliminatoria luego de barrer en la serie del comodín a los Rays de Tampa Bay, exponiendo un muy alto nivel de su picheo abridor, faceta que ha sido el talón de Aquiles del equipo durante el año.

Los comandados por Bruce Bochy ostentaron el mejor AVG, OBP, SLG y OPS de la Liga Americana, sin embargo, flaquearon en el picheo siendo el cuerpo de serpentineros con el sexto peor promedio de carreras limpias del Joven Circuito.

La serie particular de la actual zafra entre Orioles y Rangers quedó igualada en 3 victoria por bando, por tanto, lo que suceda en playoffs probablemente será bastante igualado.