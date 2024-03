MLB: ¿Bryce Harper se pierde el Opening Day? Esto dijo el mánager de Philadelphia

Philadelphia Phillies es uno de los equipos que parten como claros favoritos a estar en la Serie Mundial de la temporada 2024 de Grandes Ligas. Su palmarés reciente así lo indica, al perder con Houston Astros en 2022 y estar a nada de repetir el título de la Liga Nacional en 2023, previo a caer ante Arizona Diamondbacks.

Uno de los peloteros claves para que la franquicia de Pennsylvania sueñe con estar nuevamente en instancia decisivas en Bryce Harper, siete veces All Star y dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la Nacional (2016, 2021). En la pasada campaña, conectó 134 hits, 21 de ellos cuadrangulares, con 29 dobles y 72 carreras impulsadas para un average de .293.

Situación con Bryce Harper no causa preocupación en Philadelphia Phillies

No obstante, en nueve presentaciones en este Spring Training no ha tenido un rendimineto similar, al no haber dado jonrones y batear para .227 con cinco hits en 22 turnos. Pero mayor preocupación hubo por el hecho de haberse perdido los últimos tres compromisos debido a dolencias en la espalda, en la cual presenta rigidez.

Esto no parece inmutar a su mánager, Rob Thompson, quien fue consultado por el periodista de MLB.com, Todd Zolecki, en medio de los entrenamientos primaverales.

"Bryce Harper no ha jugado los últimos tres días. No jugará mañana. Tiene cierta rigidez en la espalda. ¿Nivel de preocupación? "Ninguno. Cero. Dijo que Harper regresará a la alineación a finales de esta semana y estará listo para el Día Inaugural", publicó Zolecki en su cuenta oficial de X.

Phillies hará su presentación en el Opening Day de la campaña 2024 el próximo 28 de marzo. Ese día, recibirá en Philadelphia a Atlanta Braves.