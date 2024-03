MLB: Azulejos de Toronto pierden a su mejor lanzador para el Opening Day (+Video)

El Opening Day de las Grandes Ligas está muy cerca de finalizar su curso para abrir el camino a una nueva temporada, pero a medida que transcurre el tiempo, se incrementan las preocupaciones respecto a las piezas de vital importancia que no podrán estar desde el primer día.

Un dolor de cabeza para los Azulejos de Toronto se ha confirmado en la mañana de este viernes, 15 de marzo, a escasos cinco días para que arranque la zafra de la pelota norteamericana.

Se trata de su AS en la rotación, Kevin Gausman. El derecho, de 33 años de edad, ha sufrido fatiga en el hombro de su brazo de lanzar y no ha podido ver acción en el Spring Training del 2024. Apuntaba a ser el encargado de comenzar por los canadienses, pero no será posible.

El reportero de Azulejos de Toronto para MLB.com, Keegan Matheson, ha informado que Gausman lanzará hoy una entrada en práctica de bateo, no dos como estaba previsto. A partir de allí, incrementará su trabajo con el paso de los días.

Preocupación de cara al Opening Day

En ese mismo sentido, comunicó que es poco probable que esté listo para el primer compromiso de Toronto en la temporada del 2024, que será el próximo 28 de marzo ante los Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field.

"Sin embargo, no parece que vaya a terminar perdiéndose demasiado tiempo al comienzo de la temporada mientras se recupera de la fatiga del hombro derecho", explican en NBC Sports.

El el 2023, Kevin dejó registro de 12 victorias y 9 derrotas, 163 hits concedidos, 65 carreras limpias, 55 pasaportes y 237 ponches propinados en 185.0 entradas de labor, exhibiendo una efectividad de 3.16.