MLB: Así amanecen las posiciones en las Grandes Ligas este 20 de agosto

La temporada 2023 de las Grandes Ligas sigue en marcha y este pasado sábado se dio vivió una de las jornadas con más juegos para fin de semana. Algunos equipos se consolidan, otros se tambalean y varios van por más. Las tablas de posiciones están realmente vibrantes tanto en la Liga Nacional, como Americana.



Los resultados de cada uno de uno de los encuentros le dieron movilidad a las posiciones de ambos circuitos en la presente campaña de la Gran Carpa. En la última jornada, los Astros no pudieron frente a los Marineros y no lograron acercase un poco más a Texas en esa lucha por el primer puesto. Sin embargo, no todo fue malo; José Altuve consiguió su hit 2000 en las Grandes Ligas.

Liga Americana

Liga Nacional

Este domingo serán 24 los equipos que salten al terreno de juego en busca de un resultado positivo que los mantenga en la pelea por los distintos objetivos de cara al final de la campaña.6 equipos tendrán la oportunidad de descansar y recargar energías para volver más fuertes la próxima semana.