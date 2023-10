LVBP: Gersel Pitre: “Trataré de tomar lo mejor de Buddy Bailey”

Uno de los bates más alegres de la temporada pasada con los Tigres de Aragua, Gersel Pitre, se siente en confianza para luchar en un puesto en la alineación del mánager Buddy Bailey, de quien espera aprender mucho durante la presente temporada.

El jugador nacido en La Guaira trabajó bastante en la temporada muerta con la espera de mejores resultados, que le permitan más tiempo de juego para seguir mostrando de qué está hecho y aportar a la causa de los Tigres de Aragua.

“Una temporada muerta para un deportista es muy importante ya que tienes que prepararte física y mentalmente para lo que se viene y así llegar lo más ready y sano posible para poder demostrar lo que uno sabe hacer”

Pitre expresó que se enfocó no solo en la ofensiva, también en la defensa, característica que espera mejorar para asegurarse de un lugar en el line up de todos los días. “Me he sentido bien en la parte ofensiva, sigo trabajando día a día, siempre agarró lo mejor de cada coach de bateo y eso es lo que me ayuda ofensivamente y con respecto a la defensa, estoy trabajando bastante en el outfield y primera base con Franklin Font y Luis Maza poniéndole corazón y entusiasmo y estoy seguro que seguiré mejorando”.

El jugador firmado originalmente como receptor no paró de batear cuando se le necesitó en la temporada 2022-2023, en donde dejó promedio de .410, al conectar 25 imparables en 61 turnos, con un cuadrangular y 10 carreras remolcadas.

“Al tu escuchar tantas cosas positivas de un mánager te hace tener la confianza de jugar bien el beisbol. He escuchado que es gran mánager, que le gusta jugar el beisbol de antes, un mánager que viene de darle varios títulos a los Tigres de Aragua”, expresó Pitre sobre su nuevo mánager, Buddy Bailey, a quien espera sacarle todo el conocimiento posible para hacerse mejor.

“Al tener un coach como Luis Maza, que fue dirigido por Buddy Bailey, que nos habla de como es la manera de jugar de él y con el trabajo de nosotros estoy seguro que vamos a hacer un gran trabajo”.

Finalmente, Pitre espera ganarse la confianza del histórico mánager para conseguir tiempo de juego y demostrar realmente de qué está hecho. “Es un señor que tiene mucha pelota, tratamos de tomar lo mejor de él, he hablado mucho con él y me ha ayudado tanto con el bateo como en la defensa, espero este año conseguir con él la oportunidad de juego que tanto necesito para demostrar que puedo ayudar al equipo”.