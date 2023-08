Los Bravos dominan las Grandes Ligas a base de un poder incomparable (+cifras)

Los Bravos de Atlanta no tienen rival en cuanto a los batazos de poder se refiere, el mejor equipo de la Liga Nacional no solo tiene al mejor jonronero de 2023 y al favorito para ganar el premio MVP, sino que la parte gruesa de su lineup es la más completa actualmente, la cantidad de jonrones hasta momento parece poco real.



En la actual campaña, los de Atlanta se han consolidado como el mejor equipo en la estadística de jonrones, con 227; no hay otro equipo con más cuadrangulares registrados hasta el momento y vaya que han sabido sacarle provecho a esa virtud, el récord de 75 y 42 lo explica muy bien.



La actualidad de trio Olson, Acuña y Albies provoca que ahora mismo lo ofensiva de los Bravos esté en otro nivel, pero no son solo ellos; Atlanta es el único equipo con hasta 6 jugadores que superan los 20 cuadrangulares en 2023, un dato para nada menor cuando se habla de un conjunto que buscará ser protagonista en la próxima postemporada.

Según datos de Statcast y la periodista e insider, Sarah Langs, Atlanta tiene la mayor cantidad de jonrones que superan los 450 pies de distancia, con 22, ese es el mejor número conseguido por un equipo en una sola temporada, 3 más que cualquier otro equipo (19 por los Rockies 2021).





El conjunto dirigido por Brian Snitker además lidera con cierto margen las cifras de carreras impulsadas. Los números del conjunto Bravo lo coloca como el más peligroso del momento, incluso por encima de otros duros contendientes como los Rangers de Texas o los Dodgers de Los Angeles.