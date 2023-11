LIDOM: Danny Santana brilla con el Licey y dio la clave de su éxito

Tigres del Licey, actual campeón del beisbol dominicano, ha tenido un respetable arranque en cuanto a resultados. Esto se ha conseguido debido al éxito que han tenido cada uno de sus jugadores.

Danny Santana ha sido uno de ellos, debido a que ha demostrado todo su valor y ha sacado a relucir su experiencia como pelotero profesional. Pero además de esto, también ha dejado claro cual ha sido la clave de estos resultados positivos.

“El enfoque comienza desde las prácticas, tratar de prepararme y hacer lo que tengo que hacer para aportar al equipo. Estar disponible para dar el cien por ciento en cualquier posición en la que me necesiten”, mencionó el experimentado jugador.

Santana también ha dejando importantes actuaciones con el madero, todo esto después de sumar seis imparables, entre ellos un par de dobles, e impulsó un total de cinco carreras durante este tramo, manteniendo un promedio ofensivo de .240.

“Contento de que Dios me esté dando la oportunidad de aportar ofensivamente al equipo. Estoy volviendo desde cero, tenía un año que no jugaba. Hay algunas cosas que no me están saliendo de la mejor manera pero ahora es que estoy en el terreno de juego y es como si fuera aprender de nuevo cosas que había aprendido", finalizó el utility.

De esta manera, Tigres del Licey sigue disfrutando de la experiencia de Santana y este ha respondido de mejor manera posible, con una respetable ofensiva y notable producción.