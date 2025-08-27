Clayton Kershaw sella su placa al Salón de la Fama con récord nunca ante visto (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Dodgers no han perdido en el presente mes cuando Clayton Kershaw está en el montículo. El experimentado lanzador se apuntó su cinco victoria en agosto con una presentación notable frente a los Rojos de Cincinnati, en la jornada de este martes por la noche.

El lanzador ha dejado claro que la edad no es una excusa y se encuentra en su mejor versión en la segunda mitad de la temporada. El zurdo trabajó por cinco entradas lanzadas, permitió una carrera, dos hits y recetó seis ponches en 72 lanzamientos contra los Reds. La figura de los angelinos se acreditó su noveno triunfos en la vigente campaña de MLB y quinta en el penúltimo mes de la ronda regular.

Kershaw ha mostrado que aún le queda gasolina en su exitoso recorrido en las Grandes Ligas. El serpentinero se ha crecido en el montículo justo cuando más lo necesita su equipo, que se encuentra batallando por el banderín en la División Oeste de la Liga Nacional.

Clayton Kershaw con récord nunca antes visto

El zurdo de 37 años está sellando su selección en el Salón de la Fama de Cooperstown en este tramo final de su trayectoria en Las Mayores. El lanzador está cerrando un agosto increíble, donde cuenta con marca 5-0 y una efectividad de 1.88 en cinco juegos iniciados.

Clayton Kershaw es el único lanzador que logró ganar cinco juegos en un mes con menos de 400 lanzamientos totales, de acuerdo con OptaSTATS. En agosto de 2025, Kershaw acumuló apenas 395 lanzamientos, lo que refleja un nivel extraordinario de eficiencia. Esta marca no solo lo separa del resto estadísticamente, sino que también subraya su capacidad para dominar a los bateadores sin necesidad de extenderse innecesariamente en cada salida.

Desde que se empezaron a registrar los lanzamientos en 1988, ha habido 566 casos de un lanzador de la MLB ganando 5 o más juegos como abridor en un solo mes calendario (temporada regular). Solo Kershaw ha sido capaz de conseguirlo con menos de 400 envíos.