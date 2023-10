Así le fue a Trevor Bauer durante su temporada en Japón: ¿Podrá regresar a MLB?

Trevor Bauer culminó la temporada 2023 de la Liga Japonesa de Beisbol (NPB) en gran manera y podría intentar regresar a las Grandes Ligas.

Bauer estuvo en la NPB con el equipo de Yokohama Baystars. A pesar de que sus primeras salidas fueron malas y estuvo en la ligas menores de Japón, pudo regresar con buenas actuaciones.

Estos son los números de Bauer en Japón:

19 Juegos

10-4 record

2.76 ERA

130 2/3 IP

130 strikeouts

1.14 WHIP

9.0 SO/9

2023 NPB All-Star

Este lunes Trevor Bauer reveló la historia detrás de su caso de supuesta agresión en el que acusó a la presunta víctima que estaba buscando dinero.

La interlocutora le pregunta que como va a hacer para asegurarse esa bolsa a lo que Hill responde, "necesito que papito me golpee". Ante la interrogante de si se sentía culpable de lo que hacía, la joven argumentó, "no, la verdad no".

Posterior a esto el equipo legal de la chica se acercó a Bauer para obtener un arreglo económico, sin embargo, el lanzador siempre se rehusó, "desde el primer día me negué a darle un solo centavo".