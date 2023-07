MLB: Los Dodgers de los Ángeles podrían adquirir a este lanzador para el resto de la temporada

La organización de los Dodgers de los Ángeles se encuentra definiendo los últimos detalles, para reanudar su participación en esta temporada 2023 de las Grandes Ligas y cumplir con sus principales objetivos de conseguir un pase a la postemporada.

Los dirigidos por Dave Roberts están en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, gracias a poder contar con un récord de 51 juegos ganados y 38 perdidos, además de contar con una racha de cuatro victorias seguidas antes del Juego de Estrellas.

Por lo que son uno de los equipos que pueden estar reforzando su roster de cara a los próximos meses, en especial en la parte del cuerpo de lanzadores, debido a diversas lesiones en lo largo de la zafra en cuanto a su rotación de abridores.

Tomando en cuenta esto han mostrado interés en uno de los principales abridores de los Medias Blancas de Chicago, como lo es Lucas Giolito, según el periodista Jon Morosi, siendo uno de los movimientos más importantes en las fechas de cambio.

En este 2023 tiene un total de 19 juegos, con registro de seis ganados y cinco perdidos, 112.1 innings lanzados, 94 imparables, 47 carreras permitidas, 17 cuadrangulares, 34 boletos, 117 ponches propinados y una efectividad en 3.45

