MLB: ¡Pelos de punta! El dominicano Jesús Sánchez cuenta la emotiva historia de su infancia (+Video)

David Benitez 13/07/2023 4:55 pm

El jardinero dominicano Jesús Sánchez está, producto de su buen desempeño con el madero, consiguiendo algo más de regularidad en el lineup de los Marlins de Miami en la temporada 2023 de la MLB. El joven de 25 años se encuentra presente en la Gran Carpa desde 2020 y en la actual zafra es en la que ha expuesto la mejor versión ofensiva de su juego. En 183 turnos al bate, acumula 9 jonrones, 32 carreras impulsadas y 23 anotadas con promedios de .257/.317/.481/.798.

Este jueves, en la cuenta de Twitter oficial de las Mayores, se publicó un video titulado: "El Milagro: La historia de Jesús Sánchez", una entrevista en la cual el pelotero expuso todo lo que vivió en su infancia antes de llegar a las Grandes Ligas.

El patrullero del conjunto de Florida aseguró que de los 9 a los 14 años pasó momentos muy difíciles con su familia, llegando a ingerir, apenas, una comida por día.

Igualmente, confesó que desde muy pequeño ha sido una persona bastante religiosa. "Desde los 12, 13, 14 años mi esperanza y mi fe estaba en Dios, pero yo no tenía esperanza en el beisbol. Mi dedicación siempre fue Dios y la escuela, pero yo entendía que Dios tenía un propósito para mi vida. A los 15 años comencé a hacer mis primeros tryouts y duré solo 6 meses para lograr una firma. Por eso yo creo que fue un milagro".

Sánchez debutó en las Grandes Ligas en el año 2020, bateando solo para 0.040 de AVG tras conectar apenas 1 imparable en 25 turnos. Luego de esa decepcionante campaña, su nivel fue en aumento durante 2021 y 2022, año en el que lo nombraron el jardinero central titular de la organización.

"Mi hermano Nerva Sánchez siempre me decía a los 9 años, cuando yo siempre quería batear a la derecha, que tenía que batear a la zurda como David Ortiz. Yo me sentía sumamente incómodo, pero él me inculcó batear como David Ortiz porque quería que el la familia hubiera uno como él", aseguró el quisqueyano.

"Es un orgullo poder representar a Higuey, Altagracia. Ser el primer grandeliga como bateador es algo increíble. Me siento sumamente orgulloso de representar. Poder estar ahí viviendo un sueño. Yo sé que la fanaticada de Higuey está apoyándome"; concluyó.