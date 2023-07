MLB: ¿Se arman los Yankees? Esta es la oferta que podrían hacer para conseguir a Juan Soto

El jardinero dominicano de los Padres de San Diego Juan Soto es uno de los jugadores más codiciados de las Grandes Ligas por sus extraordinarias capacidades para batear y defender con apenas 24 años de edad. El expelotero de los Nacionales de Washington es, para muchos, el talento con más disciplina a la hora de pararse en la caja de bateo, siendo en los últimos tres años el que más extrae bases por bolas a los lanzadores rivales.

El pasado lunes, antes del festival del Home Run Derby, SNYtv le preguntó a la estrella quisqueyana sobre su parte favorita de jugar en Nueva York como visitante y respondió: "La multitud es increíble, todas las cosas que te gritan. Cuando vas allí, cómo te apoyan y te abuchean al mismo tiempo, es una locura". A raíz de ese comentario, las especulaciones sobre un posible cambio al equipo de los Yankees de Nueva York comenzaron a emerger como la espuma.

