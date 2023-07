Vladimir Guerrero Jr. hace historia tras convertirse en el primer jugador en lograr este triple récord

Vladimir Guerrero Jr. ganó el Derby de Jonrones 2023 tras derrotar a Randy Arozarena en la final. Con este trofeo, Guerrero Jr. completó una Triple Corona de récords única en Grandes Ligas.

El dominicano es el único pelotero en la historia de las Grandes Ligas que ha sido campeón del Derby de Jonrones (2023), líder de cuadrangulares en una temporada (2021) y haber bateado más de 4 Grand Slams en su carrera antes de cumplir 25 años de edad.

Lee también: MLB: ¿Desde cuándo un dominicano no ganaba el Derby de Jonrones? (+video)

Here are all 72 PLÁKATAS from @27vladdyjr. 💥 pic.twitter.com/Zh6YO7p8MC