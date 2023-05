¡Otro más a la cuenta! Así fue el jonrón de Luisangel Acuña en Doble-A (+Vídeo)

Theoscar Mogollón González | @Theo_Mogollon

La familia Acuña debe estar más que orgullosa de sus integrantes. Si bien es Ronald Acuña Jr. el que suele acaparar la atención en su mayoría, Luisangel poco a poco se va abriendo camino con su versatilidad y dinamismo tanto al bate como a la defensiva.

En esta ocasión, el prospecto de los Rangers de Texas, tercer clasificado, volvió a demostrar todo su poder con el bate y conectó su tercer cuadrangular de la temporada para Doble-A Frisco. El batazo lo dio en la parte baja del quinto episodio, sin nadie en bases, para impulsar la tercera carrera de su equipo para ese entonces.

Wearing No. 3⃣, @Rangers No. 3⃣ prospect Luisangel Acuña slugs his 3⃣rd HR of the year for @RidersBaseball's 3⃣rd run of the night.



Watch LIVE: https://t.co/6or1LHBxTe pic.twitter.com/YZOfHccNwY