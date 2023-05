MLB: Eduardo Rodríguez se une a Johan Santana y Carlos Carrasco en este selecto grupo

El criollo Eduardo Rodríguez está realmente intratable y aunque es una tarea difícil, mejora salida tras salida, volviéndose un lanzador a quien ningún equipo quiere medirse.

Durante la jornada de este miércoles, el abridor de los Tigres de Detroit consiguió otra excelente labor desde el montículo, en la cual se llevó la victoria en el cómodo triunfo de los Felinos 5-0 contra los Guardianes de Cleveland.

En esta apertura el criollo no tolero anotaciones en siete episodios completos, donde permitió sólo cinco incogibles, regaló dos pasaportes y poncho a ocho rivales, para conseguir su cuarto Lauro esta temporada.

With another impeccable start, Eduardo Rodriguez lowers his ERA to 1.57. pic.twitter.com/JBwKXmTSG5