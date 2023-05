MLB: Ildemaro Vargas estuvo cerca de batear el ciclo

El hiteador venezolano Ildemaro Vargas estuvo par de días ausente en la alineación de los Nacionales de Washington, sin embargo este miércoles fue titular y respondió con creces a esta oportunidad.

Si hay un criollo que a la "calladita" es rendidor y no por sus números específicamente, sino por la energía que puede introducir a sus compañeros de equipo, ese el infielder de esta organización.

Lea también: MLB: Kyle Schwarber enciende las alarmas en los Phillies tras lastimarse el pie izquierdo

Vargas fue importante en el triunfo de los Nacionales 11-6 ante los Gigantes de San Francisco, tras irse de 5-3, impulsar tres carreras y faltarle sólo el cuadrangular, para batear el ciclo en esta jornada.

Las primeras dos producidas por parte del ambidiestro llegaron en el tercer capítulo, tras conectar un largo batazo por el jardín central bateando a la derecha y obligar al guardabosques a lanzarse, pero sin poder llegarle a la bola, para llegar cómodamente a la tercera almohadilla. En ese momento Ildemaro amplió la ventaja de su novena 8-0. Mientras que en el último capítulo el venezolano bateó una línea por toda la raya del right-field con uno en circulación, que corrió hasta la goma con esa conexión. Vargas intentó concretar su segundo triple de la noche, pero fue atrapado entre segunda y tercera, culminando con el inning.

And that is a 2-run triple to the gap in right-center for Ildemaro Vargas. Nats up 8-0 in the 3rd and Oracle Park is not pleased.