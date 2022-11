MLB: Astros con No Hit No Run empatan la Serie Mundial ante Filis (+Videos)

beisbol grandes ligas

Harold Capote 02/11/2022 11:30 pm

Histórico es el cuarto juego de la Serie Mundial entre Astros de Houston y Filis de Filadelfia. El resultado de este duelo puede ser determinante en la definición del campeón; para los siderales, abajo 1-2, cobra más preponderancia lograr el lauro porque a parte de igualar el Clásico de Octubre, obliga automáticamente el regreso a su feudo, el Minute Maid Park.

¡Vaya forma de hacerlo!

Lea también: MLB: ¿Cuál es el dato negativo de los Astros de Houston en las últimas Series Mundiales?

El conjunto de José Altuve arma un ataque para el segundo, Kyle Tucker abre con doble para llegar a la antesala tras roletazo por primera de Yuli Gurriel, Christian Vázquez es golpeado, pero Nola saca clase de la buena haciendo que Aledmys Díaz y Chaz McCormick abaniquen la brisa.

A todas estas, Cristian Javier se muestra realmente fino en el montículo y poco a poco cuelga los ceros en la pizarra, más impresionante aún, sin permitir imparables.

Los Astros retoman la hostilidad en el inicio del quinto, cuando McCormick, “Astroboy” y Jeremy Peña dan sencillos al hilo para expulsar a Nola, sustituido por el venezolano José Alvarado que enfrenta a un cañón de alto calibre como Yordan Álvarez.

Lea también: MLB: Lance McCullers Jr. hace historia en postemporadas del modo menos deseado

Con semejante problemática, el zurdo golpea al cubano y entra 1 carrera de caballito. El siempre peligroso Alex Bregman no perdona, da doble que remolca 2, mientras Tucker con elevado de sacrificio suma otra; el castigo contra Alvarado no tiene nombre y Gurriel le da hit impulsor de 1.

Un par de carreras o 5. 🤨 pic.twitter.com/XMnkn0A2gs — Astros de Houston (@LosAstros) November 3, 2022

Este despliegue llena de ímpetu a Javier que poncha a 2 en el cierre de la quinta, totalizando 9 en el duelo, realiza 97 envíos en 6 entradas y así concluye su labor todavía sin permitir imparable alguno.

De la misma manera, al relevista Bryan Abreu no le conectan inatrapable en el séptimo. Tampoco a Rafael Montero en la octava.

El cerrojo Ryan Pressly es convocado para poner el candado en el noveno. Poncha a Brandon Marsh, da boleto a Kyle Schwarber, domina a Rhys Hoskins con elevado al jardín derecho y se encarga de J.T Realmuto con roletazo para el out 5-3 y completar el No Hit No Run.

Lea también: MLB: Astros de Houston y el dato que les puede augurar el título en la Serie Mundial

¿A quién NO le gusta ser parte de la HISTORIA? pic.twitter.com/6ErjlYOMX2 — Astros de Houston (@LosAstros) November 3, 2022

Se trata de apenas la segunda hazaña de este tipo en el Clásico de Octubre, evento que se desarrolla desde 1903; solo Don Larsen con su Juego Perfecto en la Serie de 1956 lo había conseguido, pitcheando para los Yankees de Nueva York ante Dodgers de Brooklyn.

¿Qué tienen todos ellos en común?



Un no hitter combinado, ¡Obvio! 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/VyjGMiHiuq — Astros de Houston (@LosAstros) November 3, 2022

Astros 5, Filis 0. José Altuve se va de 4-1.

Ahora todo se decidirá en el hogar de los Astros.