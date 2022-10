MLB: Astros de Houston y el dato que les puede augurar el título en la Serie Mundial

Luego de los dos primeros compromisos de la Serie Mundial 2022, entre Filis de Filadelfia y Astros de Houston, ambos elencos sumaron 1 victoria (6x5 y 5x2), en ellas los siderales coincidencialmente lograron establecer diferencias de 5 carreras.

Ahora bien, de acuerdo a ESPN Stats & Info, el conjunto de José Altuve pasó a ser el quinto en la historia del Clásico de Octubre que construyó esa distancia en el marcador en al menos una parte del juego; los cuatro elencos anteriores se llevaron el título.

Además, a diferencia de los Yankees de 1937, Mellizos en 1987, Medias Rojas de 2004 y Gigantes en 2010, los Astros no pudieron asumir ventaja de 5x0.

