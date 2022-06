MLB: Astros de Houston y su historia de No Hits No Runs (+Videos)

beisbol grandes ligas

Harold Capote 25/06/2022 10:38 pm

Harold Capote Fernández

Durante su trayectoria en las Grandes Ligas, los Astros de Houston presentan una interesante historia respecto a una de las hazañas más complejas del beisbol, un No Hit No Run; de hecho pueden ufanarse de ser los únicos en aplicar esta gesta contra los Yankees de Nueva York en los últimos 64 años.

Pero la estela de esa brillantez, como todo tiene una génesis:

Nacieron en 1962, se denominaban los Colt 45 siendo parte de la Liga Nacional, y tan rápido como al año siguiente, el 17 de mayo, anexaron su primer juego sin hits aunque cediendo una rayita, obra de Don Nottebart, camino a un triunfo de 4x1 sobre los Filis de Filadelfia.

Para el 23 de abril de 1964 ocurrió una "tragedia" dentro de un gran logro; Ken Johnson no permitió hits de los Rojos de Cincinnati, pero si cedió una carrera y perdió el juego, 1x0.

Don Wilson si pudo saborear por completo el sabor de esta gesta, al dejar sin imparables ni carreras a los Bravos de Atlanta 2x0, el 18 de junio de 1967, ya como Astros.

El mismo personaje repitió el 1 de mayo de 1969, destiñendo a los Rojos con pizarra de 4x0.

Los Expos de Montreal nada pudieron hacer contra Larry Dierker, quien les venció 6x0 el 9 de julio de 1976.

El conseguido el 7 de abril de 1979 es uno de los más especiales, Ken Forsch dejó sin chance a los Bravos 7x0, además emuló a su hermano Bob como la primera pareja de hermanos grandeligas que logran un No Hit No Run; Bob consiguió el primero de su carrera el 16 de abril de 1978 con los Cardenales de San Luis venciendo a los Filis 5x0; más tarde el 26 de septiembre de 1983, también con los Pájaros Rojos, lo hizo otra vez contra los Expos.

De los siete que consiguió en su carrera, más que nadie en la historia, como sideral Nolan Ryan elaboró uno el 26 de septiembre de 1981; 5x0 ante los Dodgers de Los Ángeles, "El Expreso" consiguió el número 5 de su trayectoria, estableciendo una marca de Grandes Ligas y dejando atrás la del icónico lanzador de los esquivadores, Sandy Koufax.

Para el 25 de septiembre de 1986 correspondió a Mike Scott ser parte del listado; en el duelo que les dio el título de la División Oeste del Viejo Circuito, vencieron a los Gigantes de San Francisco 2x0.

En un Déjà vu, Darryl Kyle dejó sin hits a los Mets de Nueva York, pero estos anotaron cedieron 7x1 el 8 de septiembre de 1993.

Poco menos de 10 años luego, el escenario no pudo ser mejor para conseguir un nuevo No Hit No Run, el viejo Yankee Stadium, donde el 11 de junio de 2003, Roy Oswalt (1), Peter Munro (2.2), Kirk Saarloos (1.1), Brad Lidge (2), Octavio Dotel (1) y Billy Wagner (1), se combinaron para vencer 8x0.

Mike Fiers también logró uno el 21 de agosto de 2015, dando cuenta 3x0 de los Dodgers.

Uno nuevo combinado llegó el 3 de agosto de 2019, venciendo 9x0 a los Marineros. Aaron Sánchez (6), Will Harris (1), Joe Biagini (1) y Chris Devenski (1) son los autores.

Otro prolífico de los juegos sin inatrapables y rayitas, Justin Verlander, logró su primero con el uniforme Astro el 1 de septiembre de 2019, enjauló 2x0 a los Azulejos de Toronto.

Por último, este 25 de junio de 2022, Cristian Javier (7) Héctor Neris (1) y Ryan Pressly (1) vencieron 3X0 a la ofensiva más poderosa de la temporada, la de Yankees de Nueva York.