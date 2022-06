MLB: Estos son los No Hits No Runs colectivos en las Grandes Ligas (+Videos)

beisbol grandes ligas

Harold Capote 25/06/2022 5:32 pm

Harold Capote Fernández

Este sábado los Astros de Houston han coneguido añadir un glorioso episodio más a la rica historia de las Grandes Ligas, nada más y nada menos que con un No Hit No Run asestado contra el equipo más ofensivo de la temporada 2022, los Yankees de Nueva York y para poner el guinde a la torta, en el Yankee Stadium.

Cristian Javier, con 7 entradas, Héctor Neris y Ryan Pressly, ambos con 1 episodio, se combian para erigir un nuevo juego sin hits ni carreras, pero, ¿cuántos se han logrado en total a lo largo del tiempo?

El primer No Hit No Run que requirió más de un lanzador no fue propiamente colectivo. El 23 de junio de 1917, Babe Ruth abrió por los Medias Rojas de Boston, tras dar boleto al primer bateador, Ray Morgan, fue expulsado por dicutir y golpear al árbritro.

Luego de esto, Ernie Shore fue llamada a lanzar, con él en la loma, Morgan fue sacado out en intento de robo, de ahí en adelante, el relevista pintó de ceros a los Senadores de Washington en el Fenway Park.

Del todo completo tampoco lo es el segundo colectivo, pues Steve Barber (8.2) y Stu Miller (0.1), el 30 de abril de 1967 dejaron sin hits a los Tigres de Detroit, que aún así, ganaron 2x1.

El que si puede contar formamalmente como el primer No Hit No Run combinado e integral es el ocurrido el 28 de septiembre de 1975, cuando Vida Blue (5), Glenn Abbott (1), Paul Lindblad (1) y Rollie Fingers (2) le dieron el lauro a los Atléticos de Oakland 5x0 sobre Angelinos de California.

Luego de ello, John "Blue Moon" Odom (5) y Francisco Barrios (4) dejaron sin his a los Atléticos de Oakland, el detalle está en que estos marcaron 1 en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago 2x1 el 28 de julio de 1976.

Para el 11 de abril de 1990, Mark Langston (7) Mike Witt (2), dejaron sin imparables y rayitas a los Marineros de Seattle en el triunfo 1x0 de los Angelinos.

La primera vez que cuatro serpentineros se unieron para lograr este hito, fue el 13 de julio de 1991. Bob Milacki (6), Mike Flanagan (1), Mark Williamson (1) y Greg Olson de los Orioles, doblegaron 2x0 a los Atléticos.

Kent Mercker (6), Mark Wohlers (2) y Alejandro Peña, el 11 de septiembre de 1991 le dieron el triunfo a los Bravos de Atlanta 1x0 sobre los Padres de San Diego.

10 entradas necesitaron los Piratas de Pittsburgh ante los Astros de Houston para imponerse 3x0, siendo este un juego de 10 entradas donde lanzaron Francisco Córdova (9) y Ricardo Rincón (1), ambos mexicanos el 12 de julio de 1997.

Por vez primera 6 escopeteros unieron esfuerzos para elaborar un No Hit No Run el 11 de junio de 2003. Roy Oswalt (1), Peter Munro (2.2), Kirk Saarloos (1.1), Brad Lidge (2), Octavio Dotel (1) y Billy Wagner (1), frenaron en seco a los Yankees de Nueva York que en casa tropezaron 8x0 contra los Astros.

Casi 10 años después, 8 de junio de 2012, Kevin Milwood (6), Charlie Furbush (0.2), Stephen Pryor (0.1), Lucas Luetge (0.1), Brandon League (0.2) y Tom Wilhelmsen (1) de los Marineros, doblegaron 1x0 a los Dodgers de Los Ángeles.

En la victoria 7x0 de los Filis de Filadelfia 7x0 sobre los Bravos, Cole Hamels (6), Jake Diekman (1), Ken Giles (1), Jonatahan Papelbon (1) se combinaron el 1 de septiembre de 2014.

El 4 de mayo 2018 Walker Buehler (6), Toni Cingrani (1), Yimmi García (1) y Adam Liberatore (1) blanquearon a los Padres en el lauro de los Dodgers 4x0.

Taylor Cole (2) y Félix Peña (7) de los Angelinos de Los Ángeles, lideraron el amplio triunfo de 13x0 sobre los Marineros el 12 de julio de 2019.

Por segunda ocasión los Astros lograron esta hazaña el 3 de agosto de 2019, venciendo 9x0 a los Marineros. Aaron Sánchez (6), Will Harris (1), Joe Biagini (1) y Chris Devenski (1) son los autores.

Para el 24 de junio de 2021, los Cachorros de Chicago con Zach Davies (6), Ryan Tepera (1), Andrew Chafin (1) y Craig Kimbrel (1), unieron esfuerzos para lograr aseguar la lechada 4x0 ante los Dodgers.

Igualmente, Corbin Burnes (8) y Josh Hader (1), el 11 de septiembre de 2021 lideraron la victoria 3x0 de los Cerveceros de Milwaukee ante Indios de Cleveland.

En el triunfo 3x0 de los Mets de Nueva York a expensas de los Filis, Tylor Megill (5), Drew Smith (0.1), Joely Rodríguez (1), Seth Lugo (0.2) y Edwin Díaz (1), unieron sus nombres a este extenso listado el pasado 29 de abril.

Finalmente, este 25 de junio, Javier (7) Neris (1) y Pressly (1) logran el tercero juego de estas características para Houston. 3X0 le ganaron a los Yankees.