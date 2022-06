MLB: Freddie Freeman y sus incontenibles lágrimas al regresar a Atlanta (+Video)

Harold Capote Fernández

El buen hijo siempre vuelva a casa, dice el refrán, esta es una realidad casi exacta este viernes con el retorno de Freddie Freeman a la ciudad de Atlanta, donde su nueveo elenco, Dodgers de Los Áneles, tiene pautada una serie de tres duelos contra los Bravos.

Para los más sempiternos aficionados de los aborígenes, el portentoso inicialista jamás debió salir de la tribu de Georgia, pero el negocio del beisbol la mayoría de las veces no permite cumplir con estos sueños romanticistas.

Antes de arrancar la serie, la organización Tomahawk recibe a Freeman como lo que es, una aunténtica estrella en la larga historia de la franquicia, un hombre clave en la consecución campeonil de 2021.

En la reuda de prensa previa al juego 1, el dorsal 5 simplemente no puede contener las lágrimas, expresando: “Amo a la organización de los Bravos con todo mi corazón. Eso nunca cambiará”.

En su primer duelo contra los Bravos, disputado en el Dodger Stadium el pasado abril, Freeman, en su primer turno además, despachó cuadrangular.

