Freddie Freeman entra en la órbita de los Yanquis

Gonzalo Urgelles R.

@GnzaUrglls

Los Yanquis de Nueva York van con todo en esta temporada muerta, así lo demuestra el hecho de que Hal Steinbrenner haya dado libertad a Brian Cashman para contratar, sin escatimar en las cifras que puedan tener dicho acuerdos.

Lea también: Matt Olson en el radar de Yanquis para jugar en la inicial

Aunque no es su prioridad, la búsqueda de un inicialista ha tomado bastante importancia en torno a la organización. Todo parece indicar que la confianza en Luke Voit se agotó y que van por alguien de la élite.

Si ya habíamos hablado de las opciones de adquirir vía cambio a Matt Olson, quien llegaría proveniente de los Atléticos de Oakland, o de llegar a un nuevo acuerdo con Anthony Rizzo, que ya reforzó las filas neoyorquinas durante media campaña, ahora se suma una nueva pieza de lujo, muy codiciada en el mercado de agentes libres.

Se trata de Freddie Freeman, primera base que acaba de titularse campeón de la Serie Mundial con los Bravos de Atlanta. El gerente general de los Yanquis, Brian Cashman ya se reunió con el agente del jugador para conocer sus aspiraciones y expectativas; así lo informó el periodista Jon Heyman, de MLB Network.

Yankees met with reps for all top lefthanded-hitting 1B, including Freddie Freeman. Of course the Braves would seem most likely to retain Freeman, while Rizzo and perhaps trade candidate Olson, among others, may be more realistic for NYY. But it’s worth investigating the great FF