Jonathan India y Randy Arozarena se llevan el Novato del Año

Otro premio que fue concedido sin mayor sorpresa en las Grandes Ligas, fue el del Novato del Año de la temporada 2021. Jonathan India de los Rojos de Cincinnati y el cubano de los Rays de Tampa Bay Randy Arozarena, se impusieron en la Nacional y la Americana, respectivamente.

Desde su llegada en 2020, el antillano no ha parado de rendir para la causa del equipo floridano. No obstante, ni en su breve estadía con los Cardenales de San Luis (2019), ni en el corto tiempo que estuvo con los Rays en 2020 el cubano consiguió el mínimo de turnos para ser considerado al premio.

Randy nunca ha parecido un novato, al menos no desde que se unió a la disciplina de los Rays. Esta temporada parecía un pelotero con amplio rodaje en Las Mayores y la agresividad que lo caracteriza en el juego fue un factor clave para él y para su equipo.

