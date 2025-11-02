¡16 títulos y contando! Magic Johnson sigue sumando como propietario

Suscríbete a nuestros canales

Magic Johnson no para de ganar. La leyenda de la NBA y visionario empresario deportivo ha sumado otro trofeo a su ya inigualable colección: la Serie Mundial de la MLB de 2025. Este campeonato no solo sella el bicampeonato de los Dodgers (2024-2025), sino que eleva la cuenta personal de Magic a la asombrosa cifra de 16 títulos en las ligas más importantes del deporte mundial.

Magic Johnson: El dueño con más títulos en múltiples ligas

Lo que distingue a Johnson es su capacidad para replicar el éxito de su carrera como jugador en las oficinas. Como dueño y copropietario de diversas franquicias, ha tocado el éxito en el béisbol, el baloncesto femenino y el fútbol. Los Dodgers han sido su vehículo más reciente para dominar.

Con la victoria de la Serie Mundial 2025, el palmarés de Magic Johnson se expande con el tercer anillo del equipo de Los Ángeles, sumando 2020, 2024 y 2025:

5X NBA (Como Jugador): 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 (Los Angeles Lakers).

5X NBA (Como Dueño/Propietario): 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 (Los Angeles Lakers).

3X World Series (Como Dueño): 2020, 2024, 2025 (Los Angeles Dodgers).

WNBA (Como Dueño): 2016 (Los Angeles Sparks).

MLS Cup (Como Dueño): 2022 (LAFC).

NCAA National (Como Jugador): 1979 (Michigan State).

Un legado imposible de igualar

Magic Johnson no solo dejó una huella en el parqué; está redefiniendo lo que significa ser un triunfador en el deporte profesional. Su visión y capacidad para armar equipos ganadores, evidenciada por el éxito sostenido de los Dodgers, demuestran que su magia ganadora es un activo transferible.