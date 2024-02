Serie del Caribe: Wilfredo Tovar: "Me he preparado mentalmente para jugar campocorto" (+ Video)

Los Tiburones de La Guaira se armaron en todas sus líneas para representar a Venezuela en la Serie del Caribe 2024 y una de las grandes piezas reclutadas fue el experimentado infielder Wilfredo Tovar, quien disfruta la experiencia de volver al campocorto.

“Lo más importante es que teníamos gente en posición anotadora, teníamos que hacer el ajuste en el home plate, buscar un buen pitcheo, un buen contacto y traer la carrera”, expresó Tovar, quien afirmó que hoy si se pudo dar el batazo a diferencia de la jornada de ayer, para que Venezuela se impusiera este lunes a México 6 carreras por 1.

“Me he preparado mentalmente para jugar campocorto, segunda y tercera base. El campocorto es una posición en la que prácticamente me críe casi toda mi carrera y creo que es algo que nunca se me va a olvidar”, comentó “Wilfri” sobre la responsabilidad de jugar el campocorto.

“Cuando llegamos hoy al estadio me dijo que si estaba listo para jugar campocorto (Oswaldo Guillén) y le dije que siempre iba a estar listo en donde me quisieran poner, para eso estoy aquí, para ayudar al equipo”, finalizó Tovar, quien espera seguir ganando para llegar lejos con la representación de Venezuela.