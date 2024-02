Serie del Caribe: ¡Contundente! Oswaldo Guillén le "tira" con todo al sistema de la MLB hacia los latinos (+video)

Los Tiburones de La Guaria están viviendo uno de los mejores momentos en su historia, tras coronarse campeones por octava vez en la pelota venezolana y tener un gran rendimiento en la actual Serie del Caribe, todo eso liderados por su manager, Oswaldo Guillén, quien en unas declaraciones no ocultó su descontento con la MLB.

En la rueda de prensa efectuada luego del encuentro entre los Naranjeros de Hermosillo y los litoralenses, "Ozzie" fue consultado sobre varios aspectos y una de esas interrogantes fue sobre la actuación del lanzador Ricardo Pinto, quien tuvo otra gran salida.

Lo primero que hizo el experimentado dirigente fue alabar el trabajo del abridor derecho. "Pinto es el mejor pitcher que nosotros hemos tenido en todo el año. Una de las razones más grandes por las cuales ganamos en Venezuela fue porque el tenía la bola en la mano", indicó.

Además, explicó que no había lanzado en los juegos previos porque estaba agotado. Asimismo, Guillén le dió el crédito a la ofensiva mexicana y halagó a su bullpen.

"Cuando te enfrentas a un pitcher como Pinto y logras llevarlo a 90 pitcheos en cinco innings, eso quiere decir que la ofensiva de México hizo un trabajo impresionante", expresó Ozzie.

No obstante, el mismo tema de Pinto lo llevó a extenderse un poco más, comentando que el derecho merece un llamado en el beisbol organizado. "¿Cómo 'carrizo' Pinto no puede estar en la pelota de los Estados Unidos? No entiendo cómo a un pelotero de esa categoría ni lo ven. Yo creo que el merece aunque sea una oportunidad".

¡Sin pelos en la lengua!:

"Estamos como pintados a la derecha, ellos nos usan a nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo con ellos", a esto añadió sarcásticamente, "Tú vas a jugar, las reglas de MLB, así las Grandes Ligas lo quiere, la informática, todo lo del MLB. Nosotros siempre bajamos la cabeza a la gran carpa, pero ¿MLB nos ayuda a nosotros de alguna manera?".

Guillén también comentó que las Grandes Ligas necesita ponerle más atención a la pelota que ellos necesitan, refiriéndose al beisbol caribeño y para complementar su compañero hizo alusión a la cantidad de aficionados que han asistido a la Serie del Caribe.

Sin trabajo en ese sistema:

"Por eso es que yo no tengo trabajo porque a mí me gusta que la gente sea clara y honesta", continuó en relación al mismo tema, alegando que nunca el personal de las Mayores va a Venezuela o Dominicana, cuando estos países le brindan una gran ayuda con sus academias y módulos.

Para concluir, el estratega señaló que la página de la MLB no reseña nada del evento regional y en cambio si hacen muchas notas de Shohei Ohtani, además que ligas como la de Nicaragua no crecen porque no tienen ese apoyo y que en otras ligas firman peloteros hasta de 30 años, pero en el Caribe hasta los 16.